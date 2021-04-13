На Волині затримали безпілотник, який мав перевезти сигарети до Польщі (фото)

Контрабандисти переправляли сигарети за допомоги спеціальної конструкції та БПЛА

Прикордонники Луцького загону затримали партію сигарет до Польщі та із Білорусі. Переправити контрабандний товар контрабандисти збиралися безпілотником та за допомогою спеціальної конструкції. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема, близько опівночі військовослужбовці відділу «Рівне», реалізовуючи оперативну інформацію, виявили в прикордонні безпілотний літальний апарат. Поряд знаходився пакунок з 500 пачками сигарет, підготовлених до переправлення на суміжну сторону.

Викрив контрабандну оборудку й прикордонний наряд відділу «Млинове» під час патрулювання українсько-білоруської ділянки. Ділки, за допомогою спеціально виготовленої конструкції, уже встигли перемістити в Україну дві тисячі пачок сигарет білоруського виробництва, які прикордонники знайшли поблизу держрубежу.

На даний час тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби буде передано співробітникам ДФС.

До слова, під час засідання 2 квітня РНБО впровадила персональні санкції проти десяти найбільших українських контрабандистів. Також було відсторонено понад 100 співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України, серед яких 17 керівників митниці та митних постів. Крім того, на засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти Covid-19.

Правозахисники вважають, що указ президента України №140/2021 на основі рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже президент у порушення Конституції України присвоїв повноваження судової влади.