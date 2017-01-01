На Волині затримано поліцейського, який у нетверезому стані скоїв смертельне ДТП
- 25 Листопада, 10:29
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Вирішується питання про повідомлення затриманому поліцейському про підозру
Старший лейтенант поліції, оперуповноважений Нововолинського відділення поліції спричинив смертельну ДТП у Нововолинську на Волині. Про це інформує прокуратура Волинської області.
За її даними, завдяки скоординованим Нововолинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури діям правоохоронців винуватця ДТП затримано.
24 листопада 2017 року близько 18:45 в місті Нововолинську на вулиці Шахтарській 23-річний нетверезий поліцейський, керуючи автомобілем марки BMW-3 та здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ 1117. Унаслідок ДТП 67-річний водій автомобіля ВАЗ загинув.
Нині вирішується питання про повідомлення затриманому поліцейському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України) та питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.