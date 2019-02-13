На Волині знайшли доказ, що УПЦ МП керує патріарх Кирило



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Антимінс є черговим доказом, що ієрархія УПЦ (МП) вводить в оману своїх вірних

На Волині у церкві, яка вийшла зі складу УПЦ МП, долучившись до ПЦУ, виявлено антимінс (освячений плат із зашитою частинкою мощей когось із святих, обов’язковий для звершення Божественної Літургії), який благословив московський Патріарх Кирило.

В Управлінні Волинської єпархії ПЦУ заявили, що це – «ще один доказ для тих наших краян, які досі залишаються в Московському патріархаті. РПЦ, зокрема, називає свою частину Українською Православною Церквою, переконуючи, що вона самостійна і незалежна. Духовенство МП нерідко підкреслює: наш Предстоятель не в Москві, а в Києві».



На знайденому антимінсі зазначено: «По благословению Святейшего Патриарха Московскаго и всея Руси Кирилла [не митрополита Онуфрія] священнодействован Нафанаилом епископом Волынским и Луцким...» Тут також записано, для якої церкви передано цю святиню (з етичних міркувань на фото приховали назву села), а також номер і дату видачі».



На антимінсі було також зазначено, для якої церкви передали цю святиню. З етичних міркувань на фото приховали назву села. А також номер і дату видачі.



Антимінс видали у 2017 році. На ньому – цифра 23, що може свідчити про те, що їх масово передавали з Москви в Україну, і, зокрема, на Волинь.