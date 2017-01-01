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    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі

    Ялинку у Празі прикрасили паперовими зірками в українських кольорах
    На одній з ялинок у Соборі святого Віта у Празі, головному соборі Чехії, замість новорічних прикрас вивісили паперові зірки з назвами українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. «Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст
    • Сьогодні, 18:48
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    Ялинку у Празі прикрасили паперовими зірками в українських кольорах

    На одній з ялинок у Соборі святого Віта у Празі, головному соборі Чехії, замість новорічних прикрас вивісили паперові зірки з назвами українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

    «Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», - написав він у Facebook.

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    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі
    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі
    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі
    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі
    На ялинці у головному соборі Чехії вивісили назви окупованих міст на Донбасі

    Нагадаємо, 29 грудня в селищі Широке Дніпропетровської області відбулося прощання зі старшим солдатом, гранатометником 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрієм Віталійовичем Товкачем, 1978 року народження. Товкач загинув 26 грудня в районі шахти «Бутівка» внаслідок кульового поранення, завданого ворожим снайпером.

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