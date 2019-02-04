На Закарпатті минулої доби зійшло сім лавин



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У Карпатах зійшло кілька лавин

Рятувальники попереджають, що небезпека сходження лавин у Карпатах зберігається

Синоптики виявили сходження на Закарпатті семи лавин мокрого снiгу 3 лютого.

Про це повідомляє ДСНС України.

«При обстеженнi лавинних осередків сніголавинної станції Плай (Закарпатська область) виявлено сходження 7 лавин мокрого снiгу 3 лютого з: Південно-західної експозиції г. Плай, об’ємом 1050 куб м, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря; південно-західної експозиції г. Плай, об’ємом 200 куб м, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря; Південної експозиції г. Плай, об’ємом 320 куб м, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря; Південної експозиції г. Плай, об’ємом 600 куб м, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря; Південно-східної експозиції г. Плай, об’ємом 150 куб м, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря; Південно-західної експозиції г. Плай, об’ємом 800 куб м, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря; Південно-західної експозиції г. Великий Верх, об’ємом 1800 куб м, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збитків не завдано.

За даними Укргідрометцентру, 4 лютого у горах Івано-Франківської області та 4-5 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.