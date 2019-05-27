На Закарпатті після паводку знайшли в річці тіло дівчинки



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Можливо, тіло принесене течією Тиси з території Румунії

Заяв про зникнення дітей в поліцію не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена

На Закарпатті ввечері 26 травня мешканці смт Буштино (Тячівський район) виявили під мостом у річці Теребля тіло дитини.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

«Дівчинка 8-10 років була заплутана в гілках, які під міст нанесла паводкова хвиля. Судячи зі стану тіла, дитина загинула мінімум тиждень тому, значить, теперішній паводок причиною смерті бути не може. Детальнішу дату й причину смерті встановлюють судмедексперти», - говориться у повідомленні.

В.о.голови ОДА Ярослав Галас зазначив, що заяв про зникнення дітей такого віку в поліцію за останні тижні не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена.

«Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично перебувало в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло принесене течією Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною й Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз по Тисі», - повідомив Галас.

Зазначається, що закарпатська поліція зв’язалася з румунськими колегами з цього приводу. Всі подробиці загибелі дитини вивчають правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок паводку на Закарпатті загинули хлопчик та чоловік.

За даними Закарпатської ОДА, головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма.