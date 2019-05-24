Зеленський висловив співчуття родинам жертв стихії на Закарпатті



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Головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади Фото: ДСНС

У селищі Воловець загинув школяр, якого понесла течія

Президент України Володимир Зеленський передав слова підтримки родині школяра Сергія Церуша, який загинув у селищі Воловець Закарпатської області.

Як відомо, тіло хлопчика рятувальники виявили 24 травня. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода у річці Вича, і його понесла течія.

«Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам», – сказав Зеленський, якого цитує прес-служба президента.

Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю 62-річного жителя Івано-Франківщини Бориса Когуча. 20 травня чоловік послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

У прес-службі повідомили, що Зеленський провів розмову з очільниками областей, що потерпіли від повені: виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом, головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.

За даними Закарпатської ОДА, головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма.