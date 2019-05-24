На Закарпатті за два дні випала місячна норма дощів



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Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області

Якщо збитки від стихії перевищать 63 млн грн, влада Закарпаття звертатиметься до уряду за допомогою

Головною причиною виникнення паводку на Закарпатті є аномально великі опади: упродовж двох днів випало 120 мм, а це місячна норма. Про це заявив в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

«Грунт внаслідок цього був перезволожений, річки повні, а до цього додалася ще й хвиля опадів з Польщі і Словаччини. Усугубили наслідки дощу захаращеність гірських потічків і недостатньо зроблені берегоукріплення. Причина останнього – в браку фінансування», - повідомив Галас, якого цитує прес-служба облдержадміністрації.

Виконувач обов’язків голови облдержадміністрації додав, що скерував в РДА листи про створення комісій, які упродовж тижня-двох мають задокументувати завдані великою водою збитки.

«Якщо такі перевищать 63 млн грн, влада звертатиметься до уряду з проханням виділити кошти з Резервного фонду. З обласного бюджету на ліквідацію наслідків стихії виділено 2,5 млн грн», - зазначили в прес-службі.

За словами начальника управління ДСНС в Закарпатській області Романа Гудака, подекуди на Закарпатті за два дні випало до 180% опадів від норми. Підтопленими виявилися 585 дворогосподарств, 111 будинків, 484 підвали, 1700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, а один міст зруйновано.

Як відомо, на Закарпатті у райцентрі Воловець школяр впав у річку, і його понесла течія. Хлопець загинув.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.