На Закарпатті посадовці заволоділи бюджетними коштами, призначеними на ремонт автошляхів



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Фото: Укрінформ

Загальна сума контракту становила майже 28 мільйонів гривень, частину з перерахованих коштів учасники оборудки привласнили

Співробітники Служби безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг в одному з районів Закарпатської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, керівництво районної державної адміністрації у 2018 році уклало договір із комерційною структурою на ремонт автомобільних шляхів місцевого значення.

Загальна сума контракту становила майже 28 мільйонів гривень, частину з перерахованих коштів учасники оборудки привласнили.

За попередньою версією слідства, директор підрядного підприємства у змові з інженером із технічного нагляду та посадовими особами державної адміністрації підписав акти виконаних робіт із значно завищеними даними щодо обсягів здійсненого ремонту та вартості будівельних матеріалів.

Фото: пресцентр СБУ

Таким чином змовники встигли привласнити понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Водночас будівельно-технічна експертиза засвідчила, що проведені роботи були виконані неякісно, дорожнє покриття знов потребує реконструкції, а на окремих ділянках ремонт не проводився взагалі. Під час обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи, що доводять можливу протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, директору фірми-підрядника та інженеру із технічного нагляду оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Заходи із викриття проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.