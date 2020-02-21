На оновлення огорож у школах Київ витратить понад 24 млн грн



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Найбільше коштів на оновлення огорож передбачив Солом’янський район

Однією з пріоритетних загальноміських програм, що забезпечують роботу шкіл Києва, є програма «Проведення капітальних ремонтів огорожі у ЗЗСО». На її виконання районні у Києві державні адміністрації передбачили бюджет у 24,4 млн гривень. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Ця сума є відносно невеликою, у порівнянні з коштами, передбаченими на інші програми. Проте питання оновлення огорож у школах столиці є для нас одним із важливих. Мета міської влади – створити для дітей безпечний простір для навчання, де є своя територія, і вона має охоронятися від сторонніх людей. Більш того, є й естетична сторона питання, адже школа починається з воріт, огорожі, і вони мають бути гарними, а не відлякувати дітей», – зазначив Мондриївський.

Найбільше коштів за програмою «Проведення капітальних ремонтів огорожі в ЗЗСО» передбачив Солом’янський район (10,6 мільйона гривень).

Міська влада наполягає, аби усі столичні райони приєдналися до цієї програми.

Найкращу реалізацію програм у галузі «Освіта» визначатиме рейтингування районів. Відповідно до відсотків освоєння коштів, райони отримуватимуть бали та розміщуватимуться у рейтингу. У першу чергу, при рейтингуванні буде враховуватися виконання трьох пріоритетних програм: «Оновлення харчоблоків», «Ремонт місць загального користування» та «Проведення капітальних ремонтів огорожі в ЗЗСО».

Як повідомлялося, на підготовку закладів освіти до нового навчального року Київ виділив майже 4 мільярди гривень. Ця сума є п’ятою частиною від усього бюджету галузі «Освіта» та на 1,1 мільярда більшою, ніж попереднього року.