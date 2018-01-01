На Запоріжжі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі

Рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші

У Запорізькій області у м. Василівка сьогодні, 15 січня 2017 року, у житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. «15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про



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На Запоріжжі пролунав вибух у житловому будинку

Рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші

У Запорізькій області у м. Василівка сьогодні, 15 січня 2017 року, у житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

«15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на двох господарів по вулиці Молодіжна м. Василівка Василівського району», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші, внаслідок чого виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. Внаслідок події до центральної лікарні міста доставили 13 річну дитину та її 57 бабусю.

Пожежу було ліквідовано о 19:45. Причина події та діагноз постраждалих наразі з’ясовується. За вказаним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка дістала важких поранень.