  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Запоріжжі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі

    Рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші
    У Запорізькій області у м. Василівка сьогодні, 15 січня 2017 року, у житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. «15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про
    • Вчора, 22:14
    • Розсилка
    <span>На Запоріжжі пролунав вибух у житловому будинку</span>
    На Запоріжжі пролунав вибух у житловому будинку

    Рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші

    У Запорізькій області у м. Василівка сьогодні, 15 січня 2017 року, у житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

    «15 січня о 18:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на двох господарів по вулиці Молодіжна м. Василівка Василівського району», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, рятувальники встановили, що у будинку стався вибух газової суміші, внаслідок чого виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. Внаслідок події до центральної лікарні міста доставили 13 річну дитину та її 57 бабусю.

    Пожежу було ліквідовано о 19:45. Причина події та діагноз постраждалих наразі з’ясовується. За вказаним фактом проводиться розслідування.

    Нагадаємо, у Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка дістала важких поранень.

    пожежа вибух рятувальники розслідування Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ