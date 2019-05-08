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    Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст

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    Рятувальники попереджають про&nbsp;часткове підтоплення будівель у Тисменицькому районі - Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст
    Рятувальники попереджають про часткове підтоплення будівель у Тисменицькому районі

    Синоптики прогнозують подальше підвищення рівня води на річках Дністер і Ворона

    В Івано-Франківській області через сильні дощі виявилися підтопленими майже півсотні приватних будинків та пошкоджено тимчасовий міст. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації в середу, 8 травня.

    «У результаті опадів 7 травня на території Івано-Франківської області відбулися події, пов'язані з погіршенням погодних умов, підтоплені 9 підвалів (8 житлових будинків та 1 адміністративної будівлі), 45 прибудинкових територій приватних господарств. Пошкоджено один тимчасовий об'їзний міст (металевий міст)», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що цей шляхопровід розташований в селі Пійло, Калуського району, через річку Чечва. Основний міст там зруйнувала повінь минулих років.

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    Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст
    Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст
    Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст
    Дощі наробили лиха на Прикарпатті: підтоплено півсотні будинків і пошкоджено міст

    Учора на Прикарпатті до відкачування води з підвальних приміщень та прибудинкових територій рятувальників залучали 12 разів.

    За прогнозами синоптиків, до 9 травня через негоду на річці Дністер рівень води може піднятися на 1,2 м поточним. На річці Ворона прогнозують подальший підйом на 0,3-0,8 м, подальше затоплення заплави, сільськогосподарських угідь. Тут можливе часткове підтоплення прирічкових будівель і господарських об'єктів в Тисменицькому районі.

     

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