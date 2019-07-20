На Житомирщині члени виборчої комісії зіпсували більше 700 бюлетенів



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Члени ДВК поставили штамп «вибув» навпроти прізвища кандидата, який не відмовився балотуватися

В одномандатному виборчому окрузі №65 у Новограді-Волинському, що на Житомирщині, члени дільничної виборчої комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів для голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Члени ДВК поставили штамп «вибув» не навпроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися, а навпроти іншого.

«Голова комісії говорить, що це людський фактор, просто по пам’яті поставили штамп «вибув» не на того кандидата. 717 бюлетенів було проштамповано. Вони викликали поліцію. Сьогодні виготовляють нові бюлетені», – сказав спостерігач «Опори».

Голова ДВК розповів, що така ситуація сталася механічно.

«Є такий випадок. Проблема чисто механічна, справа в тому, що нам дали зразок, а він був не повним списком, там було виділено тільки три особи і посередині трьох осіб була печатка «вибув». І ми уважно до кінця не дочитали цей організаційний лист, оскільки всіх кандидатів у депутати там не було», – розповів голова ДВК,

Окружна виборча комісія написала відповідне звернення до ЦВК й очікує на отримання нових бюлетенів. Також секретар ОВК повідомив про інцидент поліцію.

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