У день виборів вперше задіють систему авіабезпеки МВС



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У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС

У день голосування 21 липня буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС. Вперше для забезпечення порядку в день виборів задіють систему авіаційної безпеки МВС.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«У день голосування буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і - вперше (!) - систему авіаційної безпеки МВС», - написав Аваков.

Порядок у день голосування забезпечуватимуть 73 700 поліцейських, 6 593 нацгвардійців, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС, а також 4 699 представників ВНЗ зі специфічними умовами навчання.

Міністр додав, що буде посилено контроль державного кордону, протипожежні та піротехнічні підрозділи.

«Всі наші ЦОВВ працюють у надзвичайному режимі і готові прийти на допомогу і забезпечити захист і безпеку», - написав він.

Аваков підкреслив, що Нацполіція працює поза політикою, «і тому - наші вимоги однакові для всіх кандидатів, від самих провладних до радикально опозиційних: чітке виконання Закону про вибори».

«Я ще раз підкреслюю, ми однаково жорстко будемо ставитися як до провладних партій і кандидатів, так і до опозиційних», - додав глава МВС.

Він зазначив, що у МВС є сили, засоби та мотивація для забезпечення безпеки і законності.

«Ми якісно і неупереджено виконуємо свою роботу. Але по-справжньому бездоганним виборчий процес буде тільки у разі розуміння і підтримки суспільства і кожного громадянина», - підкреслив Аваков.

Він зазначив, що якщо громадянин думає, що його «маленька брехня або невелика нещасна копійка» не вплине на великий загальний результат - то вплине, «і відповідальність - аж до кримінальної - за порушення точно нести особисто Вам«.

«Тому в ці вирішальні дні виборів - звертаюся до кожного з Вас: шановні мої співгромадяни, не беріть участі у брехні, не підтримуйте помилкових дій навколо виборчих процедур! Ваша чіткість і чесність на цих виборах дасть нам всім неймовірну енергію і силу для позитивних змін. Це важливо», - зазначив Аваков.

Він також нагадав, що не можна приносити на виборчу дільницю символіку партії або кандидата - в тому числі приходити на голосування у футболках чи бейсболках із символікою.

«Не можна: голосувати за іншу людину; виносити бюлетень (неважливо - заповнений чи ні) за межі ділянки; показувати кому-небудь заповнений бюлетень; фотографувати свій чи чужий бюлетень; опускати в урну більше одного (свого!) бюлетеня; навмисне псувати бюлетень; агітувати за партію або кандидата», - поінформував міністр.

Він також закликав українців, якщо вони побачать, що хтось порушує ці правила - негайно повідомити про це членам виборчої комісії.

«Якщо ж Ви помітите будь-яке порушення громадського порядку - зверніться до поліцейського, який несе чергування біля ДВК. Ви так само можете зателефонувати на гарячу лінію Ситуаційного штабу МВС: 044-254-9756 або відправити повідомлення електронною поштою: [email protected]», - повідомив Аваков.

Він висловив переконання, що дуже важливо, щоб вибори пройшли спокійно, законно і чесно.

«Тому вибори мають бути чесними. Це критично важливо для країни і для кожного з нас! Думайте. І робіть свій чесний вибір», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, в Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

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