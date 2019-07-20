Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю вибори

Права та обов’язки громадян, які голосуватимуть на дострокових парламентських виборах

У неділю, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. На них громадяни, які голосуватимуть за місцем постійної реєстрації, отримають два бюлетені. Один зі списком партій, які змагаються між собою у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Інший – зі списком прізвищ кандидатів, які виборюють мандат у мажоритарному окрузі. До парламенту пройдуть лише ті партії, які подолають 5% бар’єр. Чим більший відсоток візьме політична сила, тим більшу кількість депутатів за своїм списком вона заведе до нового парламенту. Так буде розподіллено 225 мандатів, половину від його конституційного складу. Інша частину сформується за підсумками виборів у мажоритарних округах. Там переможцями стануть ті кандидати, які отримають більше всіх голосів. Тобто депутатом може стати навіть той, хто набере 10%, оскільки його численні конкуренти отримають ще менше.

На нинішніх виборах громадяни мали право змінити адресу для голосування. Цим, за попередніми даними, скористалися близько 200 тисяч українців. Вони і ті виборці, які голосуватимуть на закордонному виборчому окрузі, обиратимуть депутатів лише за партійними списками, тобто отримають для голосування лише один бюлетень.

Якщо у найближчі п’ять років не відбудуться дострокові вибори, цьогорічні стануть останніми, де висуватимуться кандидати у депутати в мажоритарних округах. З 1 грудня 2023 року, як передбачає нещодавно ухвалений Виборчий кодекс, українці голосуватимуть лише за відкриті списки політичних партій, тобто голосування відбуватиметься лише у багатомандатному виборчому окрузі.

З якими документами голосувати 21 липня

Закон «Про вибори народних депутатів» визначає перелік документів, які дозволяють громадянину здійснити своє виборче право:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)

Чи можна проголосувати без надісланого запрошення на вибори

Так, можна. Запрошення на вибори не є обов’язковою умовою для отримання виборчого бюлетеня, так само як і посвідчення про тимчасову зміну виборчої адреси.

День виборів

У кабінці

Закон дозволяє перебувати у кабінці для голосування лише одному виборцеві. Хоча часто це правило порушують. Люди заходять у кабінку для голосування з дітьми, чоловік з дружиною, пенсіонери із кимось із родичів, які допомагають проголосувати. Але як свідчить практика, притягти до відповідальності за таке порушення дуже складно. Зазвичай члени дільничної виборчої комісії, або спостерігачі обмежуються зауваженням.

Як проголосувати за межами виборчої дільниці

Виборці мають право проголосувати не на дільниці у разі хвороби або інвалідності. Дільнична виборча комісія на останньому своєму засіданні перед днем голосування створює витяг зі списку виборців, які мають право проголосувати за місцем перебування. Автоматично до цього списку потрапляють виборці, які раніше голосували за місцем свого перебування і які перебувають у відповідній базі даних. Для них нічого не зміниться. Ті ж виборці, які вперше мають намір проголосувати поза виборчою дільницею мали звернутися до дільничного виборчкому із відповідною заявою разом з довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця. Причому, заяву потрібно було подати до 20:00 останньої п'ятниці перед днем голосування.

Чи можна заповнити бюлетень поза межами кабінки

Експерти називають заповнення виборчого бюлетеня «на коліні» одним із найбільш розповсюджених порушень під час голосування. Такі порушення трапляються через великі черги на виборчих дільницях. Але цього літа явка очікується менша, ніж на попередніх виборах.

Чи можна проголосувати без «прописки»

За даними ЦВК, нині близько 1 млн громадян України не мають місця постійної реєстрації («прописки»), а значить, не можуть проголосувати. Частина з них могла отримати право проголосувати до 15 липня. Для цього потрібно було звернутися із заявою до регіонального центру з обліку бездомних осіб. Але і в цьому випадку важливою умовою є підтвердження проживання у «соціальному готелі», тобто офіційно проживати у помешканні, наданому державою. «До нас багато приходять осіб, які кажуть, що їх рідні виписали з квартири через, наприклад, бажання отримувати субсидію, і вони стали бездомними. Або люди, які продали квартиру і втратили у ній реєстрацію. Всі просять дати їм право проголосувати. Але ми не можемо це зробити», - пояснює у розмові з «Главкомом» директор столичного «Центру обліку бездомних осіб» Сергій Лисенко. Він наголошує, що визначення «бездомна особа» не є тотожним визначенню «особа без реєстрації місця проживання», тому закон не може вирішити проблему неможливості голосування для осіб, які з якихось причин не мають реєстрації. За його словами, на президентських виборах до Центру звернулися близько 100 осіб з проханням надати право проголосувати, а за парламентську кампанію всього п’ятеро.

Де і як проголосувати виборцеві, який змінив тимчасову адресу для голосування

Змінити тимчасову адресу місця голосування виборці мали змогу до 15 липня включно. Цим, за даними Держреєстру виборців, скористалися майже 200 тисяч людей. У повідомленні про право участі у виборах, яке після тимчасової зміни виборчої адреси було надано виборцеві, вказаний номер дільниці, до списків якої буде внесене прізвище людини, яка збирається там проголосувати. Між тим, повідомлення не є обов’язковим документом, який слід пред’явити на дільниці, але у Держреєстрі радять його брати із собою на випадок, якщо виборця з якихось причин не знайдеться у списку.

Як вже зазначалось вище, голосування не за місцем постійної реєстрації для виборця означає право проголосувати лише за кандидатів у депутати за партійним списком. Можливість обирати кандидата у мажоритарному окрузі для них відсутня.

Які права має виборець на закордонній виборчій дільниці

Виборець на закордонному виборчому окрузі має схожі права із виборцем, який голосує не за місцем постійної реєстрації. Тобто такий виборець голосує за партію в багатомандатному виборчому окрузі, натомість не може голосувати за мажоритарника. Виборчі дільниці, відкриті поза межами України працюють з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Як проголосувати людині з вадами зору

Для забезпечення голосування виборців з вадами зору ЦВК виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої комісії.

Чи можна робити фото на виборчій дільниці і в кабінці

Закон не забороняє фотографувати на виборчій дільниці, в тому числі бюлетені, вкинуті в урну. Але експерти застерігають від надмірної завзятості, аби не викликати роздратування насамперед виборців, які не бажатимуть опинитися на ваших фотознімках.

Чи можна фотографувати свій бюлетень

Закон не забороняє фотографувати власний бюлетень, але його публікація у соцмережах заборонена.

Чи можна забрати бюлетень на пам’ять чи зіпсувати

Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Викрадати і псувати бюлетень заборонено. Особи, винні у протиправному бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом. Закон не деталізує, яким чином визначатиметься шкода, завдана внаслідок таких дій виборця.

Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Викрадати і псувати бюлетень заборонено

Чи вважатиметься порушенням, якщо прийти на дільницю в одязі із партійною символікою

Деякі виборці в Україні на виборчій дільниці намагаються підкреслити свою прихильність до тієї чи іншої політичної сили. Цей тренд посилився з часів Помаранчевої революції, коли люди приходили на дільниці в помаранчевих або біло-синіх шарфах, шапках і куртках. У експертів немає однозначної відповіді на те, чи є це порушенням.

Як бути, якщо виборець у бюлетені поставив помилкову позначку

В разі помилки виборець має написати заяву до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший бюлетень для голосування у загальнодержавному або одномандатному окрузі. Зіпсований бюлетень виборець повертає члену дільничної комісії. Тільки у цьому разі він має право отримати новий. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно гаситься членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії та виборцем. Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

Чи можна проголосувати після закриття дільниць о 20:00

Можна, але лише в разі, якщо виборець зайшов до приміщення дільниці до 20:00. За 5 хвилин до цього часу голова дільничної комісії робить оголошення про закінчення голосування та зачиняє дільницю о 20:00.

Чи карається агітація у соцмережах в день голосування

Агітація у соцмережах у день голосування заборонена. Але механізмів притягнення до відповідальності за таке порушення українське законодавство не передбачає.

Громадянин мають право написати заяву до поліції

До кого звернутися, аби зафіксувати порушення

Незаконними у день виборів можуть бути як агітація на дільниці, так і порушення під час ходу голосування. Найбільш типові з них – перебування у кабінці для голосування кількох осіб одночасно, проставляння позначок за кандидата, або за політичну партію поза межами виборчої кабінки. Можуть траплятися порушення на кшталт псування бюлетеня, незакриття виборчої дільниці о 20:00. Громадянин мають право написати заяву до поліції, звернутися до представника правоохоронних органів, який в обов’язковому порядку має бути присутнім на дільниці, або звернутися до спостерігачів і членів дільничної виборчої комісії з проханням зафіксувати порушення.

Михайло Глуховський, «Главком»