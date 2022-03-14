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    На Житомирщині росіяни знищили 51 невійськовий об’єкт

    Так виглядає результат ракетного удару окупанта по Овручу Житомирської області - На Житомирщині росіяни знищили 51 невійськовий об’єкт
    Так виглядає результат ракетного удару окупанта по Овручу Житомирської області
    фото з відкритих джерел

    Серед знищеного будівлі шкіл та іншої соціально інфраструктури

    Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко заявив, що з початку вторгнення Росії в Україну окупант знищив 51 невійськовий об’єкт на території області. Про це сьогодні він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «Це цивільні об’єкти. З них ліцей у центрі Житомира, школа в Овручі, житлові будинки, гинуть мирні люди. Так звана «військова спецоперація» (наказ на реалізацію якої віддав Володимир Путін – «Главком») – це цинізм та обман», – голова ОДА.

    Бунечко додав, що цієї ночі окупант здійснив два ракетних удари у Житомирській області. Один із них відбили сили протоповітряної оборони, інший вцілив в об’єкт Укртелекому, поранено дві людини.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    Теги: війна Путін школа наказ Житомирщина #stoprussia
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    На Житомирщині росіяни знищили 51 невійськовий об’єкт