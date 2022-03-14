Україна почала використовувати систему розпізнавання обличчя для ідентифікації окупантів

В базі даних нараховується 10 мільярдів зображень

Міністерство оборони України почало використовувати технологію розпізнавання обличчя «Clearview AI», щоб розпізнавати російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих. Про це Reuters повідомила засновниця та головний виконавчий директор «Clearview AI».

«Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи «Clearview AI» для облич, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах», - йдеться в повідомленні.

Засновниця «Clearview» зазначила, що база даних її стартапу нараховує понад 10 мільярдів фотографій та понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі «ВКонтакте».

«Ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, ніж намагатися зіставити відбитки пальців, і працює, навіть якщо є пошкодження обличчя», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України від 24 лютого до 14 березня окупаційні війська втратили 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.

Раніше, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.