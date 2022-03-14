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    У Києві працює вся інфраструктура, відкриваються магазини: ситуація на ранок 14 березня

    Київ продовжує жити в умовах воєнного стану - У Києві працює вся інфраструктура, відкриваються магазини: ситуація на ранок 14 березня
    Київ продовжує жити в умовах воєнного стану
    фото з відкритих джерел

    Київська влада повідомляє про продовження роботи гуманітарного штабу

    У Києві зранку, 14 березня працює вся інфраструктура, продовжує роботу гуманітарний штаб, відкриваються магазини, аптеки та заправки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

    «Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Вкрай важливо бути обережними: спускатися в укриття в разі оголошення повітряної тривоги, дотримуватися правил комендантської години», – йдеться в повідомленні КМДА.

    «Працює вся інфраструктура міста. Комунальники, транспортники, медики працюють у бойовому режимі. З 08:00 до 19:00 там, де можна забезпечити перевезення, працює громадський транспорт. Відкриваються аптеки, магазини, заправки, СТО», – зазначає КМДА.

    Київська влада також повідомляє про продовження роботи гуманітарного штабу.

    Крім того, як інформують у КМДА, у столиці можна отримати цілодобову медико-психологічну допомогу у телефонному режимі.

    Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

    Теги: Київ війна КМДА інфраструктура місто
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    У Києві працює вся інфраструктура, відкриваються магазини: ситуація на ранок 14 березня