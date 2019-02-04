На Житомирщині загорівся автобус із Польщі



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Обставини загоряння встановлюються фахівцями Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

Інцидент трапився поблизу ст. Курне Пулинського району

На Житомирщині на 185 км траси Київ-Чоп сталося загоряння у міжнародному рейсовому автобусі Setra, що рухався за маршрутом Гданськ-Київ.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

Подія трапилася поблизу ст. Курне Пулинського району. Про загоряння моторного відсіку автобусу рятувальникам повідомив водій.

«По прибуттю до місця виклику з’ясувалося, що в задній частині автобуса горить відсік двигуна. Пасажирів в салоні не було», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що рятувальники за допомогою пінного генератора о 08:03 пожежу локалізували та о 08:25 – ліквідували. Вогнем пошкоджено моторний відсік. Загиблих та травмованих не має.

Обставини загоряння встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, в Києві за адресою Набережно-Печерська дорога, 8, згорів автомобіль з трейлером.