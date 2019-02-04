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    На Житомирщині загорівся автобус із Польщі

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    <p>Обставини загоряння встановлюються фахівцями</p> - На Житомирщині загорівся автобус із Польщі

    Обставини загоряння встановлюються фахівцями

    Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

    Інцидент трапився поблизу ст. Курне Пулинського району

    На Житомирщині на 185 км траси Київ-Чоп сталося загоряння у міжнародному рейсовому автобусі Setra, що рухався за маршрутом Гданськ-Київ.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

    Подія трапилася поблизу ст. Курне Пулинського району. Про загоряння моторного відсіку автобусу рятувальникам повідомив водій.

    «По прибуттю до місця виклику з’ясувалося, що в задній частині автобуса горить відсік двигуна. Пасажирів в салоні не було», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що рятувальники за допомогою пінного генератора о 08:03 пожежу локалізували та о 08:25 – ліквідували. Вогнем пошкоджено моторний відсік. Загиблих та травмованих не має.

    Обставини загоряння встановлюються фахівцями.

    Нагадаємо, в Києві за адресою Набережно-Печерська дорога, 8, згорів автомобіль з трейлером.

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