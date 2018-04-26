На ЗНО-2018 зареєструвалися більше 300 тисяч бажаючих

Другий рік поспіль спостерігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих на ЗНО з географії

Завершено обробку реєстраційних документів осіб, які виявили бажання взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке пройде цього року в Україні, зареєстровано 335 843 особи, що більше, ніж у 2017-му, коли бажання пройти ЗНО виявили 240 881 особа, повідомляє на своєму



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Другий рік поспіль спостерігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих на ЗНО з географії

Завершено обробку реєстраційних документів осіб, які виявили бажання взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке пройде цього року в Україні, зареєстровано 335 843 особи, що більше, ніж у 2017-му, коли бажання пройти ЗНО виявили 240 881 особа, повідомляє на своєму сайті Український центр оцінювання якості освіти.

«Найбільше учасників ЗНО зареєстровано для проходження тесту з української мови і літератури – 333 171 особа, з історії України – 168 927 осіб, з математики – 112 023 особи. Четвертий предмет за кількістю зареєстрованих – англійська мова (89 312 осіб)», - говориться у повідомленні.

У центрі заявили, що другий рік поспіль спостерігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання з географії. У 2018 році на цей предмет зареєструвалося на 6 123 особи більше порівняно з минулим роком.

«Особи, які реєструвалися на ЗНО, найбільше обирали, окрім української мови і літератури, історію України та географію – 64 702 особи. Друга за популярністю комбінація предметів – історія України й біологія (61 663 особи). Історію України й англійську мову обрали 57 569 осіб», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти доступні програми ЗНО, характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми.