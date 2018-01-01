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    НАБУ підозрює екс-керівництво Адміністрації морпортів у привласненні чверті мільярда гривень

    29-30 січня детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам
    Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють колишнє керівництво Адміністрації морських портів, заступника начальника одеської філії АМПУ й 3 підприємців у незаконному заволодінні 247 млн грн. Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ. 29-30 січня детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам:
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    Детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам
    Детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам

    29-30 січня детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам

    Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють колишнє керівництво Адміністрації морських портів, заступника начальника одеської філії АМПУ й 3 підприємців у незаконному заволодінні 247 млн грн. Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ.

    29-30 січня детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам: екс-голові АМПУ, екс-першому заступнику голови, екс-начальнику відділу закупівель, екс-заступнику голови з фінансів, діючому заступнику начальника Одеської філії, директорові підприємства, бенефіціара підприємства й представникові нерезидента (підприємства - учасника злочину).

    Як повідомлялось, НАБУ 29 січня проводила обшуки в Адміністрації морських портів на території Одеси, Миколаївській області та в Києві.

    Слідчі дії проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.

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