НАБУ підозрює колишнього постпреда президента України в Криму Бабіна у розтраті майна



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Борис Бабін: така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує Фото: facebook.com/borys.babin

Борис Бабін підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього представника президента в Криму, колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна в розтраті майна. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК за мою діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Соборності також красномовна», - написав він.

Таким чином, Бабін підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Бабін заявив, що розцінює цю підозру як найвище визнання його діяльності в 2014-2020 роках щодо протидії агресору.

Як повідомлялось, Бабін обіймав посади представника президента в Криму в 2017-2018 роках, урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ - у 2015 році.