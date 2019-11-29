Делегація України зірвала виступ кримського колаборанта на форумі ООН в Женеві



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Український дипломат за процедурою почав заперечувати проти виступу Бальбека, наголошуючи, що це фейковий делегат і він взагалі не має права представляти РФ

Росіяни намагалися влаштувати провокацію з «представником Криму»

Представники України зірвали виступ на форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми РФ від окупованого Криму Руслана Бальбека, із порушенням процедур включеного до складу російської делегації.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін.

«Наприкінці засідання за процедурою дають слово дипломатам делегацій, які бажають висловитися. І тут замість російського дипломата почав виступати «депутат Держдуми» Руслан Бальбек, який вихлюпнув потік російської пропаганди. Український дипломат за процедурою почав заперечувати проти виступу Бальбека, наголошуючи, що це фейковий делегат, він порушує резолюції Генасамблеї ООН і взагалі не має права представляти Росію. А я, у рамках загальноприйнятих парламентських процедур, не порушуючи правил, почав голосно стукати по столу, псуючи виступ колаборанта «на картинку» і заглушуючи його слова», - зазначив Бабін.

За його словами, у результаті виступ Бальбека був зірваний - і «лише наполегливість головуючої дозволила йому скоромовкою щось там договорити».

«Росіяни зловживали процедурою. Мало того що неправомірно включили Бальбека у свою офіційну делегацію, так ще й дали виступати з пропагандистською промовою замість свого дипломата - на порушення регламенту», - підкреслив експерт.

На його переконання, росіяни цілий день готували цю провокацію з Бальбеком, від якого не відходили ні на мить: «Навіть у туалет, мабуть, разом ходили, опікали його, щоб ніхто раптом не образив».

При цьому Бабін висловив сумніви щодо неупередженості головуючої на засіданні, однієї з експертів ООН, котра, як складалося враження, «підігрувала росіянам».

«Наприклад, коли я привернув увагу залу до фейковості російської делегації та присутності в її кріслах «громадських діячів» - головуюча не утрималася й порадила мені «не розпалювати ситуації». Також вона проігнорувала спроби наших дипломатів апелювати до «кримських» резолюцій Генасамблеї ООН та до регламенту. Ба більше, головуюча сказала, що «нічого не знає ні про які ноти» щодо фейковості делегації РФ на форумі, які направляло постпредство України в Женеві та про які спробував нагадати український дипломат», - розповів Бабін.

За словами експерта, загалом під час засідання форуму в четвер у бік України російська сторона зробила низку випадів.

«Очевидно, що росіяни не жаліють ні коштів, ні ресурсів на такі речі. І вони будуть це робити й надалі. Нам треба думати, як цьому протидіяти. Самих дипломатів замало на таких заходах, потрібно забезпечувати присутність експертів та представників громадянського суспільства для припинення численних провокацій, бо росіяни дуже нахабні та зловживають правилами, підкуповують та залякують чиновників», - переконаний Борис Бабін.

Як повідомлялося, ООН запросила на форум у Женеві «представників Криму». Україна направила ноту.