Порошенко звільнив Бабіна з посади постпреда президента України в Криму



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Борис Бабін заявив, що «боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє»

Борис Бабін був призначений на посаду в серпні 2017 року

Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна за власним бажанням.

Про це йдеться в указі (№405/2018) глави держави від 2 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави 3 грудня.

«Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.

Натомість подякував у Facebook близьким та «усім, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку».

«Іншим дякую за безцінний досвід. Звісно, боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє, роботи вистачить усім», - написав Бабін.

Нагадаємо, що Борис Бабін був призначений на цю посаду в серпні 2017 року.