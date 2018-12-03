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    Політика

    Порошенко звільнив Бабіна з посади постпреда президента України в Криму

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    Борис Бабін заявив, що&nbsp;&laquo;боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє&raquo; - Порошенко звільнив Бабіна з посади постпреда президента України в Криму
    Борис Бабін заявив, що «боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє»

    Борис Бабін був призначений на посаду в серпні 2017 року

    Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна за власним бажанням.

    Про це йдеться в указі (№405/2018) глави держави від 2 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави 3 грудня.

    «Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.

    Натомість подякував у Facebook близьким та «усім, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку».

    «Іншим дякую за безцінний досвід. Звісно, боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє, роботи вистачить усім», - написав Бабін.

    Нагадаємо, що Борис Бабін був призначений на цю посаду в серпні 2017 року.

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