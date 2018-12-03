Порошенко звільнив Бабіна з посади постпреда президента України в Криму
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Борис Бабін був призначений на посаду в серпні 2017 року
Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна за власним бажанням.
Про це йдеться в указі (№405/2018) глави держави від 2 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави 3 грудня.
«Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.
Натомість подякував у Facebook близьким та «усім, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку».
«Іншим дякую за безцінний досвід. Звісно, боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє, роботи вистачить усім», - написав Бабін.
Нагадаємо, що Борис Бабін був призначений на цю посаду в серпні 2017 року.