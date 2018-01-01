НАБУ показало, як затримували екс-голову Адміністрації морських портів
- Сьогодні, 01:21
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Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку
НАБУ виклало в інтернет відео обшуків у будинку та затримання колишнього директора Адміністрації морських портів.
Відповідне відео з’явилось на сторінці НАБУ у YouTube.
Екс-голову Адміністрації морських портів Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку. Чоловіка арештували у рамках кримінального розслідування за фактом заволодіння понад 247 млн гривень держпідприємства.
Як повідомлялось, НАБУ 29 січня проводила обшуки в Адміністрації морських портів на території Одеси, Миколаївській області та в Києві.
Слідчі дії проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.