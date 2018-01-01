НАБУ показало, як затримували екс-голову Адміністрації морських портів

Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку

НАБУ виклало в інтернет відео обшуків у будинку та затримання колишнього директора Адміністрації морських портів. Відповідне відео з’явилось на сторінці НАБУ у YouTube. Екс-голову Адміністрації морських портів Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку. Чоловіка арештували у рамках кримінального розслідування за фактом