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    НАБУ показало, як затримували екс-голову Адміністрації морських портів

    Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку
    НАБУ виклало в інтернет відео обшуків у будинку та затримання колишнього директора Адміністрації морських портів. Відповідне відео з’явилось на сторінці НАБУ у YouTube. Екс-голову Адміністрації морських портів Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку. Чоловіка арештували у рамках кримінального розслідування за фактом
    • Сьогодні, 01:21
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    Екс-голова Адміністрації морських портів Андрій Амелін
    Екс-голова Адміністрації морських портів Андрій Амелін

    Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку

    НАБУ виклало в інтернет відео обшуків у будинку та затримання колишнього директора Адміністрації морських портів.

    Відповідне відео з’явилось на сторінці НАБУ у YouTube.

    Екс-голову Адміністрації морських портів Андрія Амеліна затримали під час обшуків НАБУ у власному будинку. Чоловіка арештували у рамках кримінального розслідування за фактом заволодіння понад 247 млн гривень держпідприємства.

    Як повідомлялось, НАБУ 29 січня проводила обшуки в Адміністрації морських портів на території Одеси, Миколаївській області та в Києві.

    Слідчі дії проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.

    30 січня суд арештував екс-голову Адміністрації морпортів.

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