Суд арештував екс-голову Адміністрації морпортів

Обрання запобіжних заходів іншим затриманим фігурантам справи відбувається сьогодні, 31 січня

Солом’янський райсуду Києва 30 січня вирішив відправити під варту з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави екс-голові Адміністрації морських портів України Андрію Амеліну, затриманому напередодні за підозрою у розкраданні коштів АМПУ. Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



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Фото: Думская Екс-голова АМПУ Андрій Амелін.

Обрання запобіжних заходів іншим затриманим фігурантам справи відбувається сьогодні, 31 січня

Солом’янський райсуду Києва 30 січня вирішив відправити під варту з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави екс-голові Адміністрації морських портів України Андрію Амеліну, затриманому напередодні за підозрою у розкраданні коштів АМПУ.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За її інформацією, таким чином суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами САП.

«Директору ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», згідно з ухвалою суду, призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Обрання запобіжних заходів іншим затриманим фігурантам ймовірно причетним до розкрадання коштів ДП АМПУ відбувається сьогодні, 31 січня 2018 року, в Солом’янському суді міста Києва.

29-30 січня детективи НАБУ повідомили про підозру 8 особам: екс-голові АМПУ, екс-першому заступнику голови, екс-начальнику відділу закупівель, екс-заступнику голови з фінансів, діючому заступнику начальника Одеської філії, директорові підприємства, бенефіціара підприємства й представникові нерезидента (підприємства - учасника злочину).

Як повідомлялось, НАБУ 29 січня проводила обшуки в Адміністрації морських портів на території Одеси, Миколаївській області та в Києві.

Слідчі дії проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.



