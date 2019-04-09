НАБУ прийшло з обшуками у Державну судову адміністрацію



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Обшуки проводилися зокрема, в кабінеті голови ДСА Зеновія Холоднюка, повідомила «Судово-юридична газета»

Обшуки проводяться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів чиновниками ДСА

Детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 9 квітня, проводять обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету», - заявили в Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року.

Як повідомила «Судово-юридична газета», обшуки почалися у двох будівлях Державної судової адміністрації близько 11 години ранку.

За даними видання, обшуки проходили в цілому ряді приміщень, в тому числі, в кабінетах голови ДСА Зеновія Холоднюка і заступника глави ДСА Людмили Гізатуліної.