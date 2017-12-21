НАБУ відкрило Мартиненку доступ до матеріалів справи

НАБУ завершило розслідування стосовно дій екс-нардепа Мартиненка

У вівторок, 9 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурора САП відкрили екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП



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Микола Мартиненко

НАБУ завершило розслідування стосовно дій екс-нардепа Мартиненка

У вівторок, 9 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурора САП відкрили екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прес-служба НАБУ.

У Бюро поінформували, що екс-депутат підозрюється у вчиненні злочинів, кваліфікованих за:

— ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);

— ч.1 ст.255 КК України («Створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією»);

— ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України («Організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);

— ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України («Організація легалізації (відмивання) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі»).

«Крім того, серед інших підозрюваних у провадженні – чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом»», - додали у НАБУ.

Раніше сьогодні прес-служба Мартиненка повідомила, що НАБУ відмовляється надати екс-нардепу для ознайомлення всі заявлені матеріали справи через відсутність доказової бази.