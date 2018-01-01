НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів – адвокат

Прес-служба екс-депутата акцентувала, що Микола Мартиненко вважає справу сфальсифікованою та політично вмотивованою

НАБУ відмовляється надати Миколі Мартиненку для ознайомлення всі заявлені матеріали справи через відсутність доказової бази щодо колишнього депутата. Про це сказав його адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба Миколи Мартиненка. «НАБУ понад 2 роки піарилось на так званій «справі Мартиненка» і зрештою анонсувало закінчення



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Микола Мартиненко Фото: Главком

Прес-служба екс-депутата акцентувала, що Микола Мартиненко вважає справу сфальсифікованою та політично вмотивованою

НАБУ відмовляється надати Миколі Мартиненку для ознайомлення всі заявлені матеріали справи через відсутність доказової бази щодо колишнього депутата.

Про це сказав його адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба Миколи Мартиненка.

«НАБУ понад 2 роки піарилось на так званій «справі Мартиненка» і зрештою анонсувало закінчення розслідування до кінця 2017 р. Однак коли Микола Мартиненко 9 січня 2018 р. законослухняно прийшов до НАБУ на ознайомлення з матеріалами справи (заявлено 200 томів), НАБУ відмовилось їх видавати (обмежившись окремими шматками у вигляді 10-и томів). При цьому був присутній детектив Семак, якого суд відсторонив від цього розслідування через конфлікт інтересів та політичну заанґажованість. НАБУ навіть не змогло надати перелік всіх матеріалів (!) Схоже, що ніяких 200 томів в природі не існує, і НАБУ нашвидкоруч намагається щось зліпити в останній момент. Тому Микола Мартиненко написав заяву про відмову особисто ознайомлюватись з цими «матеріалами», доручивши це адвокату», - повідомив Петро Бойко.

Прес-служба екс-депутата акцентувала, що «Микола Мартиненко вважає цю справу сфальсифікованою та політично вмотивованою. Він ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського мандату, а керівництво НАБУ вирішило цим скористатись у політичній боротьбі та для власного піару. Для всіх давно очевидна політична заанґажованість та вибірковість НАБУ, яке закриває очі на корупцію своїх друзів».

У Мартиненка також підкреслили, що його справа «стала першою політичною справою НАБУ та рекордсменом за тривалістю фальсифікацій. НАБУ за понад 2 роки може пред’явити лише макулатуру. Ця справа розвалиться в будь-якому суді. А всіх причетних до фальсифікацій Микола Мартиненко притягне до кримінальної відповідальності». В прес-службі екс-депутата нагадали про розпочате розслідування проти керівника детективів НАБУ Калужинського, який намагався фальсифікувати свідчення проти Мартиненка.

Джерело: Gazeta.ua