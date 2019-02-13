НАБУ викликає нардепа-утікача Онищенка для вручення обвинувального акту



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Народний депутат України Олександр Онищенко у липні 2016 року виїхав з України через підозри у розкраданні газу

У повідомлення у виданні «Урядовий кур'єр» вказано, що депутата Верховної Ради викликають 16 лютого на 11:00

Національне антикорупційне бюро викликає нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта щодо створення незаконної газової схеми. Про це сказано у повідомленні у виданні «Урядовий кур'єр».

Депутата Верховної ради викликають 16 лютого на 11:00.

«Національне антикорупційне бюро України... викликає підозрюваного Онищенка Олександра Романовича 16 лютого об 11.00 год до Національного антикорупційного бюро... для вручення обвинувального акту в кримінальному провадженні», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка було завершене. Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що обвинувальний акт буде направлений до суду найближчим часом.

Раніше НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».

Детективи НАБУ також розслідують можливу розтрату майна державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» за змовою зі службовими особами ПАТ «Пласт», фактичним власником якого є компанія Ostexpert Limited, яка належить нардепу Онищенку.

Як повідомляв «Главком», у жовтні нардеп Онищенко, який у липні 2016 року виїхав з України через підозри у розкраданні газу, подав судовий позов проти президента Петра Порошенка та одного українського Інтернет-видання.

Джерело: РБК-Україна