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    НАБУ завершило розслідування щодо Насалика, який «забув» задекларувати $1,2 млн

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    <div class="alt"><span>Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик</span></div> - НАБУ завершило розслідування щодо Насалика, який «забув» задекларувати $1,2 млн
    Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За даними слідства, у 2014 році Ігор Насалик отримав у борг 1,249 млн доларів, проте не вніс інформацію про це до щорічних декларацій

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило досудове розслідування і відкрило матеріали справи по факту ймовірного декларування недостовірної інформації міністром енергетики Ігорем Насаликом.

    Про це повідомляж пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook.

    «За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки», - йдеться у повідомленні.

    Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування вирішать питання щодо направлення цього провадження до суду.

    Нагадаємо, за даними слідства у 2014 році Ігор Насалик отримав у борг 1,249 млн доларів, проте не вніс інформацію про це до щорічних декларацій.

    У липні ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшук в будинку Насалика, перед тим, як вручити йому підозру.

    9 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила міністру енергетики Насалику про підозру.

    Раніше повідомлялося, що 9 липня, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації.

    Міністр Насалик заявив «Главкому», що за діями НАБУ проти нього стоїть біглий «олігарх»-шахрай.

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