НАБУ завершило розслідування щодо Насалика, який «забув» задекларувати $1,2 млн



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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За даними слідства, у 2014 році Ігор Насалик отримав у борг 1,249 млн доларів, проте не вніс інформацію про це до щорічних декларацій

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило досудове розслідування і відкрило матеріали справи по факту ймовірного декларування недостовірної інформації міністром енергетики Ігорем Насаликом.

Про це повідомляж пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook.

«За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки», - йдеться у повідомленні.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування вирішать питання щодо направлення цього провадження до суду.

Нагадаємо, за даними слідства у 2014 році Ігор Насалик отримав у борг 1,249 млн доларів, проте не вніс інформацію про це до щорічних декларацій.

У липні ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшук в будинку Насалика, перед тим, як вручити йому підозру.

9 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила міністру енергетики Насалику про підозру.

Раніше повідомлялося, що 9 липня, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації.

Міністр Насалик заявив «Главкому», що за діями НАБУ проти нього стоїть біглий «олігарх»-шахрай.