НАБУ провело обшук в будинку Насалика, перед тим, як вручити йому підозру, – ЗМІ



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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Детективи повинні були шукати у маєтку родини Насалика матеріали, що стосуються відразу двох боргових розписок міністра перед підприємцем, співвласником ФК «Карпати» Димінським

Перед врученням підозри міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику у справі про декларування недостовірної інформації в електронній декларації, в його будинку в Козині були проведені обшуки. Оперативно-слідчі заходи пройшли за кілька днів до вручення підозри, про яку було оголошено 9 липня. Про це повідомило джерело в Міненерговугілля, пише «Апостроф».

У журналістів опинився повний текст ухвали слідчого судді, яка надала дозвіл на обшук. З нього, зокрема, стає зрозуміло, що детективи НАБУ повинні були шукати в маєтку родини Насалика у Козині матеріали, що стосуються відразу двох боргових розписок міністра перед підприємцем, співвласником ФК «Карпати» Петром Димінським.

Згідно з матеріалами справи, в кримінальному провадженні №42018000000002019 від 17.08.2018, зареєстрованому Генпрокуратурою за ознаками ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації), фігурує два боргових зобов'язань, які чиновник не вказав ні в одній з декларацій за 2015 – 2018 рр .. на суми $1,888 млн (від 15.02.2014) і $1,249 млн (від 10.07.2014).

Раніше в повідомленнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказувалася лише цифра в $1,249 млн.

Згідно з показаннями свідка Вадима Ладницкого (довірена особа Димінського), він готував текстові файли договорів позики та розписок, проекти документів направляв на електронні пошти, якими користувався Насалик. Потім договори позики підписувалися у двох примірниках, один з яких залишався у Насалика. Гроші, за словами Ладницкого, передавалися в одному з офісів у Львові. При цьому Ладницкий стверджує, що протягом 2014-2016 роках неодноразово телефонував та надсилав СМС Насалику з метою з'ясування порядки погашення фінзобов'язань перед Димінським. Детективи НАБУ просили суд дати дозвіл на пошук доказів цих фактів, і отримали його.

Варто зазначити, що паралельно в суді розглядається цивільний позов Димінського про визнання боргу Насалика. Останні рішення, опубліковані в Єдиному судовому реєстрі, стосуються проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, також у судах розглядається «зустрічна» кримінальна справа про нібито фальсифікацію підпису Насалика, подана з метою заблокувати цивільний позов.

Раніше суд заарештував майно Насалика – квартиру в Києві і будинок в Козині – у забезпечення позову Димінського про погашення договору позики. Рішення діє до 26 липня 2020 року.

Як повідомлялося, 9 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП повідомила міністру енергетики Насалику про підозру.

Раніше повідомлялося, що 9 липня, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації.

Міністр Насалик заявив «Главкому», що за діями НАБУ проти нього стоїть біглий «олігарх»-шахрай.