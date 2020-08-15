НАБУ завершило розслідування справи Омеляна
Омеляну надали матеріали для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду
Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливих незаконних дій екс–міністра інфраструктури Володимира Омеляна, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Йому відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і оперативним супроводом Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ з 11 листопада 2019 року. Екс–міністру повідомили про підозру в червні.
Дії Омеляна кваліфіковані за ч. ст 2.211 Кримінального кодексу України (Видання службовою особою нормативно–правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).
«За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час, один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення всіх портових зборів», – повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів. 12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.
Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.
12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.