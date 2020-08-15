НАБУ завершило розслідування справи Омеляна



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Володимира Омеляна звинувачують у збитках на 30 млн грн

Омеляну надали матеріали для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливих незаконних дій екс–міністра інфраструктури Володимира Омеляна, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йому відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і оперативним супроводом Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ з 11 листопада 2019 року. Екс–міністру повідомили про підозру в червні.

Дії Омеляна кваліфіковані за ч. ст 2.211 Кримінального кодексу України (Видання службовою особою нормативно–правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

«За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час, один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення всіх портових зборів», – повідомили в НАБУ.