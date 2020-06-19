НАБУ оголосило підозру ексміністру Омеляну



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Детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну

Володимир Омелян назвав врученню йому підозри «черговим сюрпризом і знову милим спів падінням»

Сьогодні, 19 червня, детективи НАБУ повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«19 червня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України повідомили ексміністру інфраструктури України про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Дії екстоппосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах»)», – йдеться у повідомленні.

В агентстві зазначили, що слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Володимир Омелян назвав врученню йому підозри «черговим сюрпризом і знову милим спів падінням». Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі. Це, безумовно, прецендент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки – може бути звинуваченим у шкідництві», написав Омелян.

Нагадаємо, 12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.