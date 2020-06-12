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    ДБР на світанку прийшло з обшуком до будинку ексміністра Омеляна

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    <p>Силовики &laquo;увірвалися&raquo; з обшуком близько 6:30</p> - ДБР на світанку прийшло з обшуком до будинку ексміністра Омеляна

    Силовики «увірвалися» з обшуком близько 6:30

    Фото: Володимир Омелян, Facebook

    У співробітників ДБР начебто є рішення суду щодо колишніх власників будинку, де зараз мешкає колишній міністр

    У п’ятницю вранці, 12 червня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком», – зазначив Омелян.

    За його словами, у співробітників Державного бюро розслідувань начебто є рішення суду щодо колишніх власників будинку, де зараз мешкає ексміністр.

    Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в «Укрзалізниці», а також порадив керівництву Мінінфраструктури і «Укрзалізниці» пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.

    обшук міністр Володимир Омелян Державне бюро розслідувань Міністерство інфраструктури дружина
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