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    Нацбанк на 11 вересня зміцнив гривню

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    Нацбанк на 11 вересня зміцнив гривню

    Курс долара на міжбанку в продажу впав на 11 копійок - до 28,19 грн / долар

    Національний банк України на 11 вересня 2018 року зміцнив курс гривні майже на 6,5 копійок - до 28,20 гривень за долар - в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в понеділок, 10 вересня.

    НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    - 100 доларів США - 2820,0688 гривні (-6,4289);

    - 100 євро - 32463,1016 гривні (-19,8755).

    У перший робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу впав на 11 копійок - до 28,19 грн / долар, курс покупки також знизився 11 копійок до 28,16 грн / долар.

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд доларів. Про це йдеться в річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності НБУ.

    Двотижневий візит місії МВФ до Києва почався 6 вересня.

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