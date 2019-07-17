  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк назвав найпопулярнішу купюру

    • Розсилка
    Нацбанк назвав найпопулярнішу купюру

    Готівка в обігу зменшилася через зростання популярності безготівкових оплат

    У готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Про це повідомили в прес-службі Національного банку.

    Як зазначили в НБУ, в порівнянні з початком року готівка в обігу зменшилася на 6,4 млрд грн (або на 1,6%).

    «Така тенденція пов'язана зі стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків», - йдеться в повідомленні.

    Найбільше за кількістю в готівковому обороті України знаходиться банкнот номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23% і 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) - 314 штук.

    Нагадаємо, Нацбанк восени введе в обіг банкноту в тисячу гривень

    Також монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

    З обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

    У результаті – після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів, заявили в НБУ.

     

    Читайте також
    Національний банк гроші гривня фінанси монета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ