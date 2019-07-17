Нацбанк назвав найпопулярнішу купюру



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Готівка в обігу зменшилася через зростання популярності безготівкових оплат

У готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Про це повідомили в прес-службі Національного банку.

Як зазначили в НБУ, в порівнянні з початком року готівка в обігу зменшилася на 6,4 млрд грн (або на 1,6%).

«Така тенденція пов'язана зі стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків», - йдеться в повідомленні.

Найбільше за кількістю в готівковому обороті України знаходиться банкнот номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23% і 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) - 314 штук.

Нагадаємо, Нацбанк восени введе в обіг банкноту в тисячу гривень.

Також монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

З обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

У результаті – після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів, заявили в НБУ.