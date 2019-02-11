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    Нацбанк пояснив, чому зміцнюється гривня

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    Гривня дорожчає відносно долара з початку лютого - Нацбанк пояснив, чому зміцнюється гривня
    Гривня дорожчає відносно долара з початку лютого

    З початку року до теперішнього часу гривня щодо долара посилилася на 2,9%

    У першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні, що сталося, в основному, завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії. Приводи ж для оптимізму щодо курсу гривні в другій половині року варто шукати в успішному продовженні співпраці з МВФ. Такої думки голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

    «На відміну від кількох останніх років січень характеризувався спокоєм на валютному ринку України, з ухилом у невелику ревальвацію нацвалюти. А в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні. З початку року до теперішнього часу гривня щодо долара посилилася на 2,9% (офіційний курс НБУ)», - вказав Данилишин.

    З його слів, це сталося внаслідок впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів.

    «Серед зовнішніх факторів виділю два основних - гальмування з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низькі ціни на енергоносії», - зазначив голова Ради НБУ.

    Вплив на реалії і перспективи усіх валют у світі, і в тому числі гривні, як пояснив він, робить політика ФРС США. Про те, що в керівництві Федрезерву зародилися сумніви щодо доцільності продовження жорсткої монетарної політики, стало відомо в перші дні року, зазначив Данилишин.

    «Відповідно, якщо ставку не підвищують, валюти країн з ринками, що розвиваються не відчувають тиску з боку долара», - додав він.

    Банк Англії, з його слів, солідаризувався з ФРС США - минулого тижня ухвалив рішення зберегти ставку на рівні 0,75%. 

    «Приводи для оптимізму щодо курсу гривні в другій половині року варто шукати в успішному продовженні співпраці з МВФ. Що також дозволить отримувати «пов'язане фінансування» від інших офіційних кредиторів України», - підсумував Данилишин.

    Джерело: УНН

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