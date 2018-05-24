Нацбанк програв Коломойському суд щодо курорту «Буковель»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курорт «Буковель»

В НБУ заявили, що регулятор буде подавати касаційну скаргу на це рішення

Національний банк України програв екс-власникам «ПриватБанку» суд щодо курортного комплексу «Буковель» в Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію прес-служби НБУ.

Зазначається, що 22 травня Господарський апеляційний суд Києва відхилив апеляцію Нацбанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розірвання іпотечних договорів між НБУ та ТОВ «Скорзонера» (компанію пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським).

Натомість, в НБУ заявили, що регулятор буде подавати касаційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, туристична компанія «Скорзонера-Закарпаття» фігурує в розслідуванні OCCRP серед сумнівних компаній, таких що пов'язані з Коломойським та отримали від ПАТ «ПриватБанк» понад 1 млрд доларів кредитних коштів протягом 2015-2016 років.

Пізніше Печерський районний суд Києва дозволив слідчим і прокурорам Генеральної прокуратури оглянути декілька об'єктів нерухомого майна «ПриватБанку», серед яких є і курорт «Буковель». Курорт виступав заставою за кредитами рефінансування, отриманими «Приватом» від Нацбанку.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» виграв суд у олігарха Ігоря Коломойського через угоду, укладену колишнім прем'єром України, лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.