Нацбанк програв Коломойському суд щодо курорту «Буковель»
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Курорт «Буковель»
В НБУ заявили, що регулятор буде подавати касаційну скаргу на це рішення
Національний банк України програв екс-власникам «ПриватБанку» суд щодо курортного комплексу «Буковель» в Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію прес-служби НБУ.
Зазначається, що 22 травня Господарський апеляційний суд Києва відхилив апеляцію Нацбанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розірвання іпотечних договорів між НБУ та ТОВ «Скорзонера» (компанію пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським).
Натомість, в НБУ заявили, що регулятор буде подавати касаційну скаргу на це рішення.
Нагадаємо, туристична компанія «Скорзонера-Закарпаття» фігурує в розслідуванні OCCRP серед сумнівних компаній, таких що пов'язані з Коломойським та отримали від ПАТ «ПриватБанк» понад 1 млрд доларів кредитних коштів протягом 2015-2016 років.
Пізніше Печерський районний суд Києва дозволив слідчим і прокурорам Генеральної прокуратури оглянути декілька об'єктів нерухомого майна «ПриватБанку», серед яких є і курорт «Буковель». Курорт виступав заставою за кредитами рефінансування, отриманими «Приватом» від Нацбанку.
Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» виграв суд у олігарха Ігоря Коломойського через угоду, укладену колишнім прем'єром України, лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.