«Нафтогаз» виграв суд у Коломойського через угоду, укладену Тимошенко

Лондонський арбітраж визнав ключові положення акціонерної угоди щодо «Укрнафти» такими, що не підлягають виконанню

«Нафтогаз» виграв суд у олігарха Ігоря Коломойського через угоду, укладену колишнім прем'єром України, лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Про це повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». «26 квітня 2018 року Лондонський міжнародний



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Лондонський арбітраж визнав ключові положення акціонерної угоди щодо «Укрнафти» такими, що не підлягають виконанню

«Нафтогаз» виграв суд у олігарха Ігоря Коломойського через угоду, укладену колишнім прем'єром України, лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

Про це повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«26 квітня 2018 року Лондонський міжнародний арбітражний суд постановив арбітражне рішення у спорі за позовом міноритарних акціонерів «Укрнафти» проти «Нафтогазу». Арбітри дійшли висновку, що ключові положення Акціонерної угоди між «Нафтогазом» та компаніями І. Коломойського щодо корпоративного управління «Укрнафти» є такими, що не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, не підлягає виконанню частина статті 9 Акціонерної угоди, яка, серед іншого, передбачає, що 6 членів Наглядової ради «Укрнафти» обираються з числа кандидатів, запропонованих «Нафтогазом», а Голова правління «Укрнафти» та інші 5 членів Наглядової ради «Укрнафти» – з числа кандидатів, запропонованих компаніями І. Коломойського, які є міноритарними акціонерами «Укрнафти». Стаття 9 також передбачає, що персональний склад Правління «Укрнафти» має затверджуватися Наглядовою радою «Укрнафти» за пропозицією Голови правління.

При цьому, Трибунал постановив, що в цілому Акціонерна угода є дійсною, хоча ключові її положення щодо корпоративного управління «Укрнафти» є такими, що не підлягають виконанню.

Нагадаємо, що у травні 2015 року стався інцидент з блокуванням доступу у компанію «Укрнафта».

Пізніше стався конфлікт через зміну керівництва компанії, у якому фігурував Коломойський.

28 вересня 2015 року на засіданні наглядової ради Укрнафти затвердили трудовий контракт із новим головою британцем Марком Роллінзом.

27 січня 2016 року державна виконавча служба заарештувала в «Приватбанку» більше 600 рахунків компанії «Укрнафта».

24 травня 2016 року наглядова рада «Укрнафти» підтримала пропозицію про підготовку до санації підприємства.