В Україні запрацювала нова міжнародна платіжна система
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LEO стала четвертою міжнародною платіжною системою з 14 зареєстрованих, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи
Міжнародна платіжна система LEO стала четвертою в Україні, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи.
Відповідне рішення оприлюднив Національний банк України, повідомляє Мінфін.
Згідно з виданим свідоцтвом від 26 квітня 2019 року, платіжна система отримала новий статус - міжнародна платіжна система LEO.
Платіжною організацією МПС LЕО залишається ТОВ ФК Леогеймінг Пей.
У 2016 році компанія отримала ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а вже 3 січня 2017 року регулятор затвердив реєстрацію правил внутрішньодержавної платіжної системи ЛЕО.
Міжнародна платіжна система LEO стала четвертою міжнародною платіжною системою з 14 зареєстрованих, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи.
Новий статус дає МПС LЕО право:
- здійснювати міжнародні грошові перекази;
- працювати на території інших країн;
- працювати безпосередньо з іноземними контрагентами.
Розрахунковими банками системи є державний банк «Укргазбанк» і комерційний банк «Конкорд» (Concord Bank).
У планах у МПС LЕО - вийти на ринок міжнародних грошових переказів, тим самим збільшивши масштаби роботи як з бізнесом, так і з кінцевим споживачем.