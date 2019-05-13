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    Економіка та фінанси

    В Україні запрацювала нова міжнародна платіжна система

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    В Україні запрацювала нова міжнародна платіжна система

    LEO стала четвертою міжнародною платіжною системою з 14 зареєстрованих, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи

    Міжнародна платіжна система LEO стала четвертою в Україні, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи.

    Відповідне рішення оприлюднив Національний банк України, повідомляє Мінфін.

    Згідно з виданим свідоцтвом від 26 квітня 2019 року, платіжна система отримала новий статус - міжнародна платіжна система LEO.

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    Платіжною організацією МПС LЕО залишається ТОВ ФК Леогеймінг Пей.

    У 2016 році компанія отримала ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а вже 3 січня 2017 року регулятор затвердив реєстрацію правил внутрішньодержавної платіжної системи ЛЕО.

    Міжнародна платіжна система LEO стала четвертою міжнародною платіжною системою з 14 зареєстрованих, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи.

    Новий статус дає МПС LЕО право:

    - здійснювати міжнародні грошові перекази;

    - працювати на території інших країн;

    - працювати безпосередньо з іноземними контрагентами.

    Розрахунковими банками системи є державний банк «Укргазбанк» і комерційний банк «Конкорд» (Concord Bank).

    У планах у МПС LЕО - вийти на ринок міжнародних грошових переказів, тим самим збільшивши масштаби роботи як з бізнесом, так і з кінцевим споживачем.

     

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