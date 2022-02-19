Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС (фото)

Поліція та Нацгвардія взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі

Під час здійснення превентивних заходів, правоохоронці перевіряють транспортні засоби та документи громадян

Нацгвардійці та працівники поліції прийняли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Про це інформує пресслужба Національної гвардії України (НГУ).

«Військовослужбовці 9 полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Національної гвардії України спільно зі співробітниками Національної поліції прийняли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у м. Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, для забезпечення надійного захисту важливого об’єкту критичної інфраструктури задіяна військова техніка та кінологи зі службовими собаками. Уточнюється, що нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово.

Зазначається, що основним завданням є недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також – несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів, правоохоронці перевіряють транспортні засоби та документи громадян.

До слова, Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів та Дрогобич. На думку спецлужби країни, РФ може розпочати масштабне вторгнення у другій половині лютого.