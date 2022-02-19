Естонська розвідка показала карту можливих цілей Росії в Україні

За даними естонських спецслужб, масштабне вторгнення росіян в Україну може початися у другій половині лютого

Окрім Львова, знаки нанесені і на місто Дрогобич

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів та Дрогобич. На думку спецлужби країни, РФ може розпочати масштабне вторгнення у другій половині лютого. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки Естонії (EFIS).

На оприлюдненій карті російською розвідкою зазначені цілі, які у разі повномасштабного вторгнення і нейтралізації можуть завадити управлінню, відновленню і постачанню Збройних сил України, а також знеструмити країну.

Зазначається, що російська розвідка також має схожі списки для інших європейських країн.

На карті біля Львова нанесено знаки Львівського бронетанкового заводу, штабу Збройних сил України та авіаремонтного заводу. А біля Дрогобича вказані позначки нафтопереробного заводу. Ймовірно, це і є першочергові цілі обстрілу.

За даними естонської розвідки, восени 2021 та взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тисяч військових на кордоні з Україною, розгорнувши підрозділи з усіх своїх військових округів, зокрема і з Далекого Сходу і всіх дванадцяти армій. За їхніми оцінками, це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років.

Також в EFIS зазначають, що в Білорусі на навчаннях перебувають/перебували 20 тисяч військовослужбовців РФ, зокррема з трьох повітряно-десантних дивізій і всіх повітряно-десантних бригад. Росія може й надалі тримати ротаційне угруповання військ у Білорусі.

Також розвідка зазначила, що навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати відмовитися від військової агресії, то Естонія та інші західні країни все ж повинні готуватися до дедалі більш тривалого військового тиску з боку Росії, адже прямі загрози війни стали невід’ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік.

Зауважимо, напередодні у зверненні президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

До слова, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.