Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі

Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму

Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя. [READ_MORE] Про це повідомляється на сторінці військової частини 3029 у Facebook. «Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення



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Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму

Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя.

Про це повідомляється на сторінці військової частини 3029 у Facebook.

«Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України приступили до виконання службового завдання з охорони державного об'єкта та символу Запорізького козацтва – історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій. У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів», - йдеться в повідомленні.

Протистояння виникло через те, що загиблого малюка із Запоріжжя відмовився відспівувати священик Московського патріархату. Отець сказав, що церква, яка проводила обряд хрещення — самозвана. Натомість, Владика Лука повідомив, що його підлеглий зробив правильно.

Після того запорізький журналіст і блогер Юрій Гудименко запустив флешмоб #принеси_ляльку, де закликав усіх небайдужих людей відреагувати на кричущий випадок – «щодня приносити ляльки до храмів УПЦ (МП), щоб кожен розумів, що ця церква зробила».

У регіоні зафіксовано ряд сутичок під будівлями храмів. Як повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представниками УПЦ МП та ГО «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями.