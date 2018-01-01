Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі
- Сьогодні, 17:55
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Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму
Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя.
Про це повідомляється на сторінці військової частини 3029 у Facebook.
«Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України приступили до виконання службового завдання з охорони державного об'єкта та символу Запорізького козацтва – історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій. У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів», - йдеться в повідомленні.
Протистояння виникло через те, що загиблого малюка із Запоріжжя відмовився відспівувати священик Московського патріархату. Отець сказав, що церква, яка проводила обряд хрещення — самозвана. Натомість, Владика Лука повідомив, що його підлеглий зробив правильно.
Після того запорізький журналіст і блогер Юрій Гудименко запустив флешмоб #принеси_ляльку, де закликав усіх небайдужих людей відреагувати на кричущий випадок – «щодня приносити ляльки до храмів УПЦ (МП), щоб кожен розумів, що ця церква зробила».
У регіоні зафіксовано ряд сутичок під будівлями храмів. Як повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представниками УПЦ МП та ГО «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями.