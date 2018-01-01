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    Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі

    Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму
    Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ»  у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя. [READ_MORE] Про це повідомляється на сторінці військової частини  3029  у Facebook.  «Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення
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    Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму

    Національна гвардія охоронятиме історико-культурний комплекс «Запорізька Січ»  у зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями Запоріжжя.

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    Про це повідомляється на сторінці військової частини  3029  у Facebook

    «Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України приступили до виконання службового завдання з охорони державного об'єкта та символу Запорізького козацтва – історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Метою служби гвардійців є недопущення скоєння актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій. У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів», - йдеться в повідомленні.

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    Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі
    Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі
    Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі
    Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» після церковних скандалів на Запоріжжі

    Протистояння виникло через те, що  загиблого малюка із Запоріжжя відмовився відспівувати священик Московського патріархату. Отець сказав, що церква, яка проводила обряд хрещення — самозвана. Натомість, Владика Лука повідомив, що його підлеглий зробив правильно.

    Після того запорізький журналіст і блогер Юрій Гудименко запустив флешмоб  #принеси_ляльку, де закликав  усіх небайдужих людей відреагувати на кричущий випадок – «щодня приносити ляльки до храмів УПЦ (МП), щоб кожен розумів, що ця церква зробила».

    У регіоні зафіксовано ряд сутичок під будівлями храмів. Як повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представниками УПЦ МП та ГО «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями.

     

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    Запоріжжя церква УПЦ МП Нацгвардія розслідування
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