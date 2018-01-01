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    Поліція і Нацгвардія взяли під охорону церкви в Запоріжжі

    Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток
    У Запоріжжі бійці військової частини 3029 Національної гвардії України разом з поліцейськими перейшли на посилений режим охорони церковних об'єктів через заворушення після відмови священика УПЦ Московсього патріархату відспівати хлопчика, якого хрестили в УПЦ Київського патріархату. Як повідомляє nv.ua, нацгвардійці також взяли під посилену
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    <p>Силовики також хочуть попередити підпал Запорізької січі</p>

    Силовики також хочуть попередити підпал Запорізької січі

    Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток

    У Запоріжжі бійці військової частини 3029 Національної гвардії України разом з поліцейськими перейшли на посилений режим охорони церковних об'єктів через заворушення після відмови священика УПЦ Московсього патріархату відспівати хлопчика, якого хрестили в УПЦ Київського патріархату.

    Як повідомляє nv.ua, нацгвардійці також взяли під посилену охорону Запорізьку січ разом з козацьким храмом Пресвятої Богородиці (УПЦ КП).

    Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток.

    Нагадаємо,  після церковного скандалу у Запоріжжі відкрито кримінальну справу.

    Як відомо, скандальний інцидент стався у Запоріжжі, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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