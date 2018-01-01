Начальник генштабу Британії: РФ використовує Україну та Сирію як навчальні полігони

Генерал вважає, що у разі конфлікту Росія намагатиметься діяти максимально непередбачувано

Росія використала військові дії у Сирії та Україні як полігони для бойових навчань своїх передових військових підрозділів. Таку думку під час виступу у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні висловив начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер, повідомляє «Укрінформ».



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Начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії Нік Картер

Генерал вважає, що у разі конфлікту Росія намагатиметься діяти максимально непередбачувано

Росія використала військові дії у Сирії та Україні як полігони для бойових навчань своїх передових військових підрозділів.

Таку думку під час виступу у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні висловив начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер, повідомляє «Укрінформ».

«Вони скористалися Сирією для розвитку своїх експедиційних можливостей, для того, аби дати дуже великій кількості своїх офіцерів високотехнологічний бойовий досвід, який вони не змогли здобути в Україні; а також для випробування у бойових умовах ракет дальнього радіусу дії та більше 150 інших нових типів озброєння та обладнання», - сказав Картер.

Генерал додав, що у разі конфлікту Росія намагатиметься діяти максимально непередбачувано і «чинитиме так, як їх опоненти очікують найменше».

До слова, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту Міненергетики Євген Грабчак і ще 19 громадян Росії і України.