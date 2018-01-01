США розширили санкції проти Росії

Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом»

США розширили санкції проти приватних осіб і компаній РФ через російську агресію в Україні. Список приватних осіб і підприємств, які потрапили під санкції, опублікований на сайті Мінфіну. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».



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Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом»

США розширили санкції проти приватних осіб і компаній РФ через російську агресію в Україні. Список приватних осіб і підприємств, які потрапили під санкції, опублікований на сайті Мінфіну.

Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту Міненергетики Євген Грабчак і ще 19 громадян Росії і України.

Як відомо, сама компанія «Сургутнафтогаз» вже перебуває під санкціями США. Відзначимо, що всього в списку виявився 21 людина.

Нагадаємо, при цьому раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що санкції проти Росії не спрацювали. Так, відповідаючи на коментар журналіста щодо того, що накладені на Росію санкції не працюють, Волкер зазначив, що вони не спрацювали.

«Я б так не сказав, я б сказав, що вони (санкції, - ред.) не спрацювали. Але це інше. Думаю, в Росії багато хто усвідомлюють, що санкції негативно впливають на їх країну. І вплинуть ще більше, якщо обмежувальні заходи триватимуть далі. А це так і буде. ЄС регулярно продовжує санкції. США додають до списку санкцій нові імена. Я думаю, що всі розуміють, що з часом це буде приносити Росії все більшої шкоди. І в Росії хочуть, щоб санкції зняли. Але умовою для їх скасування є фактичне виконання мінських домовленостей», - зазначив він.

Нагадаємо, як розповів експерт-міжнародник Микола Капітоненко у прес-центрі «Главкома», Україні не варто розраховувати на те, що санкційний режим проти Росії допоможе припинити війну на Сході країни. Адже російська економіка пристосується до впливу санкцій.

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