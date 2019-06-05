Начальник Генштабу сьогодні візьме участь у перемовинах у Мінську



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Начальник Генштабу візьме участь у переговорах у Мінську

На зустрічі ТКГ щодо Донбасу планується обговорити питання припинення вогню та обміну полонених

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.

«Сьогодні відбудеться перша зустріч в Мінському форматі, він буде перебувати на цій зустрічі. Перша зустріч в Мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню - ми хочемо все закінчити», - заявив він.

На зустрічі ТКГ щодо Донбасу планується обговорити питання припинення вогню та обміну полонених.

Крім того, за словами Зеленського, планується потужна робота у гуманітарному, соціальному, економічному напрямах.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

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