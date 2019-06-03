Зеленський повернув Кучму у Мінську групу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Кучма «відпочивав» від мінських переговорів 8 місяців

В середу, 5 червня, відбудеться перша зустріч тристоронньої групі в Мінську на чолі з Леонідом Кучмою.

Рішення про повернення другого президента в переговорний процес повідомив сьогодні на брифінгу Володимир Зеленський.

«Я дуже хотів, щоб це була провідна, професійна людина, яку дуже поважають в Україні, і не тільки», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що буде відновлення переговорів у Нормандському форматі і розблокування Мінського процесу. «У нашої групи є конкретні пропозиції», - додав чинний президент України.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.