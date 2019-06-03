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    Політика

    Зеленський повернув Кучму у Мінську групу

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    Зеленський повернув Кучму у Мінську групу

    Леонід Кучма «відпочивав» від мінських переговорів 8 місяців

    В середу, 5 червня, відбудеться перша зустріч тристоронньої групі в Мінську на чолі з Леонідом Кучмою.

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    Рішення про повернення другого президента в переговорний процес повідомив сьогодні на брифінгу Володимир Зеленський.

    «Я дуже хотів, щоб це була провідна, професійна людина, яку дуже поважають в Україні, і не тільки», - сказав Зеленський.

    Він нагадав, що буде відновлення переговорів у Нормандському форматі і розблокування Мінського процесу. «У нашої групи є конкретні пропозиції», - додав чинний президент України.

    Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

    Замість Кучми українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.

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