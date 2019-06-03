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    Думки вголос

    Мінські перемовини. Що показало призначення Кучми?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Леонід Кучма - Мінські перемовини. Що показало призначення Кучми?
    Леонід Кучма

    Мінська група залишається практично в тому складі, в якому працювала попередні 4 роки

    Це тільки підтверджує факт, що реальних переговорників, здатних вести важкий діалог з РФ і міжнародними партнерами - в країні дуже і дуже мало. Плюс самі переговори в Мінську настільки непрості і специфічні, що там треба мати зуби, вигризати український інтерес, зберігаючи при цьому інституційну пам‘ять.

    Той факт, що новий президент залишив переговорну команду без змін (я сама написала заяву про відставку, як член команди Порошенка, але передала всю інформацію про заручників новій команді), тільки підтверджує, що П. Порошенко в свій час визначив сильну професійну групу, яка боролася за Україну. 

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    АП інформує, що сьогодні на зустрічі з перепризначеним головою ТКГ Л. Кучмою , окрім всіх попередніх учасників 4 підгруп (О. Моциком, І. Веремієм, М. Бондарем ), була присутня Валерія Лутковська. Вона була присутня й кілька днів тому на зустрічі нашої гуманітарної групи з президентом Зеленським.

    Наскільки я розумію, якраз вестиме гуманітарний блок, питання звільнення. Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув‘язнених і готували останні звільнення.

    Вона професіонал і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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